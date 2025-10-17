１５日、海口美蘭出入境検査所で通関手続きを済ませる観光客。（海口＝新華社記者／楊冠宇）【新華社海口10月17日】中国海南省海口出入境辺防検査総站（出入境検査所の統括機関）はこのほど、今年の出入境者数が15日時点で延べ200万人を超え、前年同期比22.4％増加したと明らかにした。今年の200万人達成は前年より59日早かった。ビザ免除措置を利用して入境した外国人が63.6％増の延べ43万人に上り、入境した外国人全体の88.9％