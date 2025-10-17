J1残留を目指す横浜F・マリノスは18日にホーム日産スタジアムに浦和を迎える。17日は神奈川県横須賀市のF・マリノススポーツパークで全体練習を行った。報道陣に公開された冒頭15分間ではパス交換やボール回しなどで調整。クラブによると、当日の来場者数は約3万5000人の見込みだという。現在は残留圏17位だが、降格圏18位の横浜FCとは勝ち点31で並んでおり、残り5試合。まずは2試合ぶりの白星で勝ち点3を積み上げる。