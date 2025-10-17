自民党の梶山弘志国会対策委員長は１７日午前、立憲民主党の笠浩史国対委員長と国会内で会談し、臨時国会召集日の２１日に石破首相の後継となる新首相を決める首相指名選挙を行うことで合意した。自民は高市総裁が首相に選出されれば、速やかに組閣し、新内閣を発足させたい考えだ。両氏は会期を１２月１７日までの５８日間とすることも確認した。梶山氏は所信表明演説を今月２４日に行うことも提案している。今月下旬から外交