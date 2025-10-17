東京都葛飾区の銭湯「富士の湯」で、人気サッカー漫画「キャプテン翼」のキャラクターを描いた壁画が１７日に完成した。同区出身で漫画作者の高橋陽一さん（６５）が地元の銭湯文化を盛り上げたいと一肌脱いだ。絵は男湯と女湯にまたがる壁の上部に幅１４・５メートルにわたり、主人公・大空翼がオーバーヘッドシュートをする場面が描かれた。高橋さんと銭湯絵師の田中みずきさん（４２）が１６日未明から２日間かけて制作した