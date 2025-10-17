前原さん、見てるか！「大和証券Mリーグ2025-26」、10月16日の第1試合でKONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）が、終盤の逆転でトップを取った。12日、先輩で元チームメイトでもある前原雄大さんが68歳で亡くなったが、公表後としては初の試合で勝利。試合後は、前原さんが生前、試合後に見せたことがある「ラオウポーズ」で哀悼の意を示した。【映像】前原さんに捧ぐ…佐々木寿人の「ラオウポーズ」（別アングル）この試