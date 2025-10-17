警察官を装う「ニセ警察詐欺」の手口で現金を詐取したとして、警視庁は17日までに、組織犯罪処罰法違反などの疑いで男女3人を逮捕した。この特殊詐欺グループによる被害は、昨年8月〜今年1月で約50億円に上るとみられる。