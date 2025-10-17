日銀の植田総裁は訪問先のワシントンで会見し、経済・物価の見通しの確度が上がれば金融緩和の度合いを調整する姿勢に「全く変わりはない」と強調しました。日銀の植田総裁は、ワシントンで開かれたG20=主要20か国の財務相・中央銀行総裁会議の後、記者会見を開きました。会見では金融政策の判断について、「経済・物価の見通し、これをめぐるリスクや見通しの確度に従って金融政策を決定している」と述べました。そのうえで、見通