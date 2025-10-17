友人とは言いつつも、実際はあまり信用していない人っているのではないでしょうか？噂話が好きだったり口が軽かったりすると、深い話はできないですよね。ただ、運悪く秘密を握られてしまうこともあるようで……？今回は、妊娠が発覚したときに口が軽い友人に出くわして最悪な展開になった話をご紹介いたします。妊娠を他の友人に言いふらす「妊娠検査薬で反応があったため病院に行くと、妊娠していることがわかりました。すご