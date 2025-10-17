Snow Man岩本照（32）が、16日深夜放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」（木曜深夜0時45分）に出演。トレーニングに関する持論を語り、指原莉乃をうならせた。この日は「筋トレ男子はあざといのか？」と題して放送された。再現ドラマに「トレーニングのためデートを途中で切り上げる男性」が登場すると、普段から体を鍛えている岩本は「デート中に抜けてトレーニングに行くはないです」と男性の行動に共感できない様子。