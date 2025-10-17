フィギュアスケートの「グランプリシリーズ2025」が、10月18日（土）スタートのフランス大会を皮切りに開幕する。今回は、来年2月に開催されるミラノ・コルティナ五輪を控えた4年に一度の五輪シーズンの大会。上位6名が出場できる「グランプリファイナル」は、日本選手にとっては五輪選考対象大会のひとつでもあり、例年以上に激しい争いが予想される。初戦フランス大会の注目選手は、日本女子のエース・坂本花織。今シーズン限り