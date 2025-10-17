10月17日 公開 【拡大画像へ】 白泉社は10月17日、同社のWebサイト「ヤングアニマルWeb」にて、アイドルグループ「#2i2」十味さんのグラビア「雨が上がれば」を公開した。 公開されたグラビアでは、和の情緒と十味さんの透明感が織りなす、新鮮な魅力が感じられるカットが多数収録されている。 □「ヤングアニマルWeb」十味さんのグラビアページ (C)十味 from #2i2／白泉社撮影／