武蔵小金井にある「アカシアベーグル」で、深田夫婦に人気の秘密を聞いた（筆者撮影）【画像】SNSでバズった『禁断のあんバターサンド』。あんこと厚く切られたバターがたまらない…！ベーグルを焼くのも店舗経営も素人だった「なんでこんなに売れるようになったのか、わかんないんですよねえ」東京の武蔵小金井にある工房で、アカシアベーグルの店主、深田博司さんは首をかしげる。本当はわかっているけど……という雰囲気ではな