ＥＬＥＭＥＮＴＳが大幅反落している。１６日の取引終了後、９月３０日に発表した海外募集による２４０万株の新株発行に関して、発行価格を７５５円に決定したと発表。前日終値８１９円から７．８％もディスカウントされたことが売り材料視されている。 払込期日は１０月２０日で、調達資金１６億９２００万円は「ＥＬＥＭＥＮＴＳＣＬＯＵＤ」の事業拡大に必要な人件費などの運転資金及びデータセンターなど