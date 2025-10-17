任天堂は持ち直し、一時２％を超す上昇となった。米ブルームバーグ通信は１７日、「任天堂が、新型ゲーム機『スイッチ２』について、２０２６年３月末までに最大２５００万台規模を生産する計画だとわかった」と報じた。発売初年度としても史上最高の販売台数を達成する見込みだ、とも伝えており、業績上振れを期待した買いが入ったようだ。報道では、生産計画をもとに予測すると今期中にニンテンドース