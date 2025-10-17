午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は３８８、値下がり銘柄数は１１６０、変わらずは６３銘柄だった。業種別では３３業種中９業種が上昇。値上がり上位に食料、精密機器、水産・農林、小売など。値下がりで目立つのは保険、銀行、証券・商品など。 出所：MINKABU PRESS