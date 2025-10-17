日本サッカー協会が10月16日、公式YouTubeチャンネルで、ブラジル戦に臨んだ日本代表に密着した『Team Cam』の最新回を公開。歴史的勝利の直後、森保一監督が選手たちに伝えた言葉が明らかになった。森保ジャパンは10月14日、国際親善試合でブラジル代表と東京スタジアムで対戦。前半で２点を先行されるも、後半に南野拓実、中村敬斗、上田綺世が得点し、３−２で見事に逆転勝利を収めた。過去11敗２分（５得点35失点）と大