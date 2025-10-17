10月10日（金）に初回が放送された、波瑠と川栄李奈がダブル主演する『フェイクマミー』（TBS系）。“母親なりすまし” はおもしろい設定だけど、コメディでない作品でやるのは、さすがに無理があるんじゃない？■“母親なりすまし” に至る経緯とは？波瑠演じる花村薫は東大卒のエリートで、とある事情で大企業を突発的にやめてしまい転職活動中。そんなときに出会ったのが、元ヤンながらベンチャー企業の社長として大成功し