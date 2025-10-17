気象庁は、午前11時、霧島連山の新燃岳の噴火警戒レベルを入山規制の3から火口周辺規制の2に引き下げました。火山活動が低下傾向にあることが理由で、火口から約2kmの範囲では引き続き噴石や火砕流への警戒が必要です。新燃岳は、2025年6月22日に7年ぶりに噴火し、翌23日に噴火警戒レベルが3に引き上げられていました。