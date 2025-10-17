【古野公喜のおもろい噺家み〜つけた！】上方落語界の女流噺家で、ユニークな視点からの創作落語で知られる月亭天使の株が上昇中だ。9月22〜28日まで天満天神繁昌亭（大阪市北区）で入門15年目の噺家が大トリを務める「翔ぶトリウィーク」に同期4人の先陣を切って出演。「デキは65点。これからの自分の課題が見つかりました」といい経験を積んだようだ。江戸（東京）の落語界には真打ち制度があり、真打ちに昇進すれば寄席でト