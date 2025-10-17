17日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝150円台前半で取引された。午前10時現在は前日比1円01銭円高ドル安の1ドル＝150円22〜26銭。ユーロは37銭円高ユーロ安の1ユーロ＝175円83〜94銭。前日の米国市場で米長期金利が低下し、日米金利差の縮小を意識した円買いドル売りが優勢となった流れを引き継いだ。市場では「米中貿易摩擦や米政府機関の一部閉鎖の影響に対する警戒感が根強い」（外為ブローカー）との声があ