ダイアン・キートンさんの死因が肺炎だったことが、死亡診断書で明らかになった/Angela Weiss/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）１１日に死去した米俳優ダイアン・キートンさんの死因が肺炎だったことが、ＣＮＮが入手した死亡診断書で明らかになった。死因について死亡診断書には「原発性細菌性肺炎」と記載されている。それ以外、死につながるような重い症状の記載はない。死亡診断書によると、キートンさんは火葬された。検視は行われ