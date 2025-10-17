日本維新の会・吉村洋文代表が１７日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜、午前８時）に出演。国会議員の定数削減が連立の絶対条件と話すとともに国民民主党へも「僕は減税の政策とか賛成なので一緒にやれたらいいなとは思います」と話した。同氏は自民党との連立を含む政策協議で国会議員の定数削減を絶対条件にすることを明言。連立が組めたとしても自民と維新だけでは衆院でも過半数には届かない現状があ