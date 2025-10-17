Snow Man岩本照（32）が、16日深夜放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」（木曜深夜0時45分）に出演。自身のことを推すファンについて語った。この日は「筋トレ男子はあざといのか？」と題してトーク。普段から体を鍛えている岩本は「最近は（鍛えている）部位で褒められても、あんまり僕は」と、トレーニング歴の長さから筋肉を褒められることでうれしくなることがなくなったという。自身が喜ぶ言葉として「『ぶら下がり