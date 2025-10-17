17歳の姫野誠がプロ契約を締結ジェフユナイテッド市原・千葉は10月16日、U-18に所属する姫野誠とプロ契約を締結したと発表した。SNSでは「ジェフの至宝きた」「ジェフの未来は明るい！」など注目を集めている。姫野は2008年生まれの17歳。幕張リバティーズを経て、ジェフユナイテッド市原・千葉の下部組織であるU-12、U-15、U-18と一貫して育成を受けてきた。8月22日に二種登録が発表されていたなか、トップチームで新たな一歩