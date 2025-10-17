映画『おーい、応為』で天才浮世絵師・葛飾北斎を演じた永瀬正敏。その門弟・渓斎英泉（善次郎）は郄橋海人が務めている。今回が初共演となる2人だが、お互いどんな印象を持っているのか。永瀬：郄橋さんは、テレビで拝見していたとおりの方でした。ついときでも、それを見せずに笑顔でいられる強さがあるのだと思います。撮影中は、僕と応為役の長澤（まさみ）さんが、1対1で格闘技のような芝居をしているところに、