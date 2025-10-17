アップルが次世代の「AirPods Pro」や「AirPods（AirPods 5）」、「H3」チップを開発していると報じられています。 ↑どんなことができるようになる？ 米ブルームバーグのマーク・ガーマン記者によれば、H3チップは音質の向上と、遅延の低減が予定されているとのこと。このチップは次期AirPods Proには搭載される可能性ありますが、次期AirPodsに採用されるかどうかは不明。 また、次期AirPodsは2つのモデルが開発されて