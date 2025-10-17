元『KAT-TUN』の上田竜也（42）がプロデューサーを務める音楽フェス『MOUSE PEACE FES. 2025 2nd Bite』（10月29日〜30日に開催）。出演アーティストの一部が発表されていたが、公演２日目にtimeleszの新メンバーオーディション『timelesz project -AUDITION-』（Netflixで独占配信）で注目を集めた本多大夢（ほんだ ひろむ・25）と浜川路己（はまがわ ろい・19）が参加することが明らかになった。『タイプロ』終了後、『ROIROM』