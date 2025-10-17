“キング・オブ・ダイヤモンド”と称されるハリー・ウィンストンが、2025年11月7日(金)から11月16日(日)までの期間限定で、日本全国のサロンにてブライダルフェアを開催します。期間中にブライダルリングを成約すると、お祝いの品としてオリジナルギフトがプレゼントされます！ ハリー・ウィンストン「2025年11月 ブライダルフェア」 開催期間：2025年11月7日(金)〜16日(日)開催場所：日本全国のハリー・ウィンス