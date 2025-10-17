【孤独のキネマ】【写真】「シークレット・メロディ」若かりし日の恋の疼きが蘇るファンタジーおーい、応為◇◇◇タイトルの「おーい、応為」は葛飾北斎が娘のお栄に「おーい、筆！」「おーい、飯！」と命じていたことにちなむ。本作はそのお栄の半生を描きながら、巨星・葛飾北斎の反骨ぶりを活写している。北斎（永瀬正敏）の娘お栄（長澤まさみ）はある絵師のもとに嫁ぐが、かっこうばかりの夫の絵を見下した