【山粼武司 これが俺の生きる道】#37「ガルベスと牛乳で仲直りしよう」…大豊泰昭さんの提案を断固拒否してそれっきり1996年5月1日、巨人戦で勃発したガルベスとの大乱闘で試合は32分の中断。俺とガルベスは仲良く退場となった。当時、俺の考えの根底には「外国人に日本の野球をナメられたくない」という強い思いがあった。プロの世界で多くの外国人選手を見てきたが、日本の野球をナメていると感じる瞬間が何度もあった