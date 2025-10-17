連載水沼貴史×平畠啓史『水平感覚』国内外のサッカー中継の解説者として活躍する水沼貴史さんと、日本屈指のサッカーマニアで知られる平畠啓史さんが、サッカー界のホットな話題をしゃべり倒す連載。今回はJ1優勝へひた走る鹿島アントラーズの中心選手、鈴木優磨について語った。水沼貴史＆平畠啓史が鹿島アントラーズの鈴木優磨について語ったphoto by Getty Images【動画で全部見る】水沼貴史＆平畠啓史「こう見えて実は.