岡山西警察署 通行中の女性にわいせつな行為をしたとして、岡山市北区津高の会社員の男（23）が16日、不同意わいせつの疑いで逮捕されました。 警察の調べによりますと、男は1日午後６時55分ごろ、岡山市内の路上で自転車に乗っていた10代の女性を「岡山駅へ行く道を教えて欲しい」と呼び止め、いきなり手首をつかんで服の上から体を触るなどわいせつな行為をした疑いです。 翌日、女性が保護者と一緒に警察に相談し、被