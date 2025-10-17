タレントマネジメントシステム「カオナビ」を展開する株式会社カオナビと、全国に社会保険労務士ネットワークを持つ株式会社ブレインコンサルティングオフィスが業務提携を発表しました。両社は社会保険労務士の専門的知見を活かし、企業の人材活用や人事労務の高度化を支援し、タレントマネジメントの普及を共同で推進していきます。 カオナビ・ブレインコンサルティングオフィス 業務提携 近年、人的資本経営の