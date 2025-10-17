国分中部株式会社は、Jリーグ加盟の「名古屋グランパス」との初の共同開発商品として、オリジナルジン「Up Draft Gin」を2025年11月11日より発売します。チームとともに食を通じた地域社会の活性化を目指す、ファン待望のコラボレーション商品を紹介します！ 国分中部 名古屋グランパス共同開発「Up Draft Gin」  参考売価：2,500円(税別)発売日：2025年11月11日(火)販売場所：愛知県・三重県・岐阜県の小売店、名