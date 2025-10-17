一般社団法人 ACCは、国内最大級のクリエイティブアワード「2025 65th ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS」の全9部門における「総務大臣賞／ACCグランプリ」ほか各賞を決定しました。応募総数2,263本の中から選ばれた、今年のクリエイティビティを象徴する受賞作品を紹介します！ ACC「2025 65th ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS」  応募期間：2025年6月2日(月)〜6月30日(月) ※一部延長あり応募総数：2,263本贈賞式：2025