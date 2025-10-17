一般社団法人越谷市観光協会は、マーケットイベント「KOSHIGAYAてしごと市 2025」を2025年11月9日に開催します。越谷市役所横の葛西用水ウッドデッキを会場に、クラフト作品やフード、ワークショップなど、五感で楽しむ「てしごと」の魅力が詰まった一日が楽しめます。 KOSHIGAYAてしごと市 2025  開催日時：2025年11月9日(日) 10:00〜15:00開催場所：葛西用水ウッドデッキ(越谷市役所横)入場料：無料 越谷市