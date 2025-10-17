１４日、黒竜江省海林市福興村で、収穫した稲を車に積み込む農家の人。（ドローンから、ハルビン＝新華社記者／張濤）【新華社ハルビン10月17日】中国最大の穀物生産地、黒竜江省で秋の収穫作業が本格化している。省農業農村庁によると、省内の農作物収穫面積は14日時点で1億5359万5千ムー（約1024万ヘクタール）となり、予定面積の6割以上を完了した。１４日、黒竜江省海林市沙虎村の水田で、収穫の準備をする農家の人。（ドロ