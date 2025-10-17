株式会社BACON(べーこん)は、鼻ぺちゃ犬(短頭種)の合同写真展＆物販展「鼻ぺちゃ展 2025 in 大阪」を、2025年11月14日から11月16日までの3日間、ルクア大阪にて開催します。シリーズ開始10周年を記念する今回は、新作グッズや限定イベントなど、“鼻ぺちゃ愛”あふれる内容でお届けします！ BACON 鼻ぺちゃ犬の合同写真展＆物販展「鼻ぺちゃ展 2025 in 大阪」  入場料：800円(税込) ※3歳以下は入場無料開催期間：2