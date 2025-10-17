青林工藝舎の公式Xが15日に更新。代表取締役の手塚能理子さんが12日に虫垂がんで亡くなったことを伝えた。69歳だった。【写真】桜の木の前で…朗らかな笑顔を見せる手塚能理子さんXでは「弊社代表取締役、手塚能理子が2025年10月12日、虫垂癌のため永眠致しました。故人の遺志により通夜・告別式は執り行わず、近親者で本日15日に荼毘に付しました。ここに生前賜りましたご厚誼に深く感謝申し上げます。後日お別れ会を開催する