医療法人なないろ歯科・こども矯正歯科クリニックは、親子を対象とした無料セミナー「口呼吸をやめると子どもの未来が変わる！〜歯科医と内科医が語るこれからの子どもむけアプローチ〜」を2025年10月19日(日)に開催します。沖縄県石垣市で開催されるこのセミナーでは、内科医と歯科医師がそれぞれの専門的な視点から、子どもの「口呼吸」がもたらす影響と改善策について分かりやすく解説します！ なないろ歯科・こども矯正歯