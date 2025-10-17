高橋はなアジア・サッカー連盟（AFC）の年間表彰式が16日、リヤドで開かれ、女子の最優秀選手に日本代表「なでしこジャパン」のDF高橋はな（三菱重工浦和）が初めて選ばれた。日本勢の受賞は6人目。第46回皇后杯全日本女子選手権の優勝や、日本代表で出場した2月の「シービリーブスカップ」制覇に貢献した。女子の最優秀国際選手には浜野まいか（チェルシー）が選出された。男子は最優秀選手にサウジアラビアのサレム・ドサリ