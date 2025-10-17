不正に入手した他人のクレジットカード情報を使い、高額で取引されているポケモンカードを購入したとして、24歳の男が逮捕されました。警視庁によりますと、中沢友来容疑者はことし3月、不正に入手した他人のクレジットカードの情報を使い、インターネット上で、ポケモンカード4枚、販売価格あわせて163万円分を購入した疑いがもたれています。中沢容疑者は、クレジットカード会社に電話をして、何らかの方法で事前に入手していた