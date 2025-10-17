マッチングアプリで知り合った30代女性から500万円を騙し取った疑いで、男が逮捕された。男は外資系勤務を名乗り「高金利で運用できる」と結婚を示唆して入金させたという。男は「返済後に投資するつもりだった」と否認。警視庁は余罪を捜査している。マッチングアプリで外資系装い…高金利投資を勧誘東京・深川署で16日午前8時前、カメラが捉えたすぐに顔を伏せた男は、鵜沢武彦容疑者（44）だ。マッチングアプリで知り合った30代