利便性と品質向上により、年々市場を拡大するパックごはん。最近はコメ価格高騰の影響や防災食への利用増加が相まって、需要はさらに伸びている。富山県入善町のパックごはんメーカー・ウーケでは、現在3工場を24時間3交代制でフル稼働する。生産効率化と出荷調整を行い、既存得意先への供給を優先しているが、市場ニーズに応えるため第4工場の建設を進め、来年4月の本格稼働を目指す。完成後の生産能力は全体で約25％増の見込み。