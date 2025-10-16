とちぎテレビ さくら市の警察署を訪れた男２人の車のトランクから男性の遺体が見つかった事件で逮捕された２人のうち１人に暴行し、金を奪った疑いで１６日、少年６人が逮捕されました。 警察はこの強盗傷害事件が死体遺棄事件の発端になったとみて調べを進めています。 強盗傷害の疑いで逮捕されたのは、宇都宮市と鹿沼市に住む会社員や高校生などの１７歳と１８歳の少年６人です。 ６人は、死体遺棄の疑いで既に逮捕さ