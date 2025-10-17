岡田武史氏と工藤勇一氏が、新しい時代のリーダー像について対談しました【写真】岡田武史氏と工藤勇一氏が語り合いました過去のロールモデルが通用しない時代になっている今、リーダーに求められるのは従来のトップダウン型・ボトムアップ型を超え、仲間と共に並走しながら進む新しいリーダーシップの形――「キャプテンシップ」です。これを提唱するのが、サッカー日本代表監督として数々の偉業を成し遂げ、現在愛媛・今治の地で