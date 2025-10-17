16日夜、秋田市の秋田自動車道で車とクマ2頭が衝突する事故がありました。運転していた男性にけがはありませんでした。高速道路交通警察隊の調べによりますと、16日午後9時50分ごろ、秋田市太平八田字荒巻の秋田自動車道上り線を秋田北IC方向から秋田中央IC方向へ走っていた普通乗用車が、右から左に道路を横断してきたクマ2頭と衝突しました。運転していた秋田市の30代の男性にけがはありませんでした。クマの体長は、1頭が約1メ&