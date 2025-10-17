17日朝、能代市の向能代小学校の近くでクマ1頭が目撃されました。能代警察署の調べによりますと、17日午前7時15分ごろ、パトカーで警戒中の警察官が、能代市向能代字トトメキの林に入っていく体長約50センチのクマ1頭を目撃しました。近くの民家までは約10メートル、向能代小学校までは約200メートルの場所です。現場付近では、16日午後もクマの目撃が相次ぎました。16日午後2時半ごろ、能代市向能代字トトメキ