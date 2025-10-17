16日、村上市の国道で普通乗用車とクマが衝突する事故がありました。事故があったのは村上市葡萄（ぶどう）の国道7号で、市街地から府屋方面に向かう路上です。警察によりますと16日午後6時ごろ、国道を府屋方面に向かって走行中だった30代の女性が運転する普通乗用車が、山中から突然道路に出てきたクマと衝突したということです。クマは体長約1メートルで、自動車の左前方部分に衝突し、その後、いずれかの方向へ逃げてい