2022-23、2023-24シーズンにブレイクの兆しを見せたものの、その後ブライトンで確固たる地位を築けなかったFWエヴァン・ファーガソン。今季はセリエAのローマにレンタル移籍していて、指揮官ジャン・ピエロ・ガスペリーニの下での成長に期待がかかる。まだセリエAでゴールは決めていないが、開幕から出番は得ている。『Forza Roma』に対し、ファーガソンは昨季が苦いものだったと語っており、ローマからの誘いを断る考えはなかった